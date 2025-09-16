Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

62.89
CHF
-0.49
CHF
-0.77 %
16.09.2025
BRXC
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 80,60 auf 80,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens gab ihren Schätzungen am Mittwoch in einem Ausblick auf den Quartalsbericht der Großbank am 22. Oktober den letzten Feinschliff. Sie hält es für möglich, dass die Jahresziele in Kürze aufgestockt werden./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
80.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.32 € 		Abst. Kursziel*:
25.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.37%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

