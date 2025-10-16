Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

58.12
CHF
-4.77
CHF
-7.58 %
16.10.2025
BRXC
23.10.2025 11:58:02

UniCredit Overweight

UniCredit
58.12 CHF -7.58%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 69,20 auf 71,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione hob am Mittwochabend ihre Ergebnisprognosen für die Italiener. Höhere Investitionen in diesem Jahr bedeuteten mehr Einnahmen in der Zukunft./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71.60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
62.05 € 		Abst. Kursziel*:
15.39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
62.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.73%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

Analysen zu UniCredit S.p.A.

22.10.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.09.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
