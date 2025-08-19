|Kurse + Charts + Realtime
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 68,10 auf 77,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sieht sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu Hallams aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
77.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.10 €
|
Abst. Kursziel*:
14.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.37%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09:28
|Optimismus in Europa: Zum Start Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
26.08.25
|UniCredit Aktie News: UniCredit verbilligt sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|08:30
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|65.26
|5.12%
