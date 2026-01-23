UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
37.59CHF
-0.38CHF
-0.99 %
11:42:27
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.01.2026 11:42:30
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Sie erwarte im Jahresverlauf mehr Klarheit an vielen Fronten des Geldhauses, was die Prognostizierbarkeit der langfristigen Ertragsentwicklung verbessern sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dann könnte auch ihr Kursziel für die Aktie steigen./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
UBS
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
38.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
40.29 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
37.59 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
