MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor 10 Jahren gekostet

Vor 10 Jahren wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das TUI-Papier an diesem Tag bei 32.76 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das TUI-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 305.208 TUI-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’357.42 EUR, da sich der Wert eines TUI-Anteils am 04.08.2026 auf 7.72 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76.43 Prozent verringert.

TUI war somit zuletzt am Markt 3.93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch