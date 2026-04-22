TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Prognoseüberarbeitungen durch den Reiseveranstalter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sei ausgesetzt und die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt worden, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst auf die schwache Nachfrage. Bemerkenswert sei, dass dies keine Warnung sei, die in erster Linie auf gestiegene Treibstoffkosten zurückgehe, da 83 Prozent des Kerosins für den Sommer und 80 Prozent des Kreuzfahrttreibstoffs abgesichert seien./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.22 €
|
Abst. Kursziel*:
27.39%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.87%
|
Analyst Name::
Richard J. Clarke
|
KGV*:
-
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