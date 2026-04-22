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22.04.2026 10:56:49

TUI Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Prognoseüberarbeitungen durch den Reiseveranstalter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sei ausgesetzt und die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt worden, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst auf die schwache Nachfrage. Bemerkenswert sei, dass dies keine Warnung sei, die in erster Linie auf gestiegene Treibstoffkosten zurückgehe, da 83 Prozent des Kerosins für den Sommer und 80 Prozent des Kreuzfahrttreibstoffs abgesichert seien./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9.20 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7.22 € 		Abst. Kursziel*:
27.39%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard J. Clarke 		KGV*:
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