NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Preise für die Wintersaison seien stark, schrieb Analystin Jaina Mistry in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu Signalen des Tourismuskonzerns./ag/gl;