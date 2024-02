NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tui von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Zwischenbericht des Reisekonzerns zeige, dass der europäische Reisemarkt weiterhin außergewöhnlich stark sei, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/he;