IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
23.85CHF
-0.50CHF
-2.04 %
15:41:04
BRXC
17.12.2025 14:24:11
IONOS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Ionos von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem ersten Ausblick des Webhosters auf 2026 schraubte Analyst Karsten Oblinger seine Schätzungen am Mittwoch etwas nach unten./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:06 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:09 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Kaufen
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
25.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
25.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
13:48
|Ionos präzisiert Umsatzprognose für 2025 - Zuversicht für 2026 (AWP)
|
12:26
|Schwacher Handel: TecDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: IONOS provides outlook for fiscal year 2026 and specifies forecast for 2025 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: IONOS mit Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 und konkretisierter Prognose 2025 (EQS Group)
|
16.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.12.25
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15.12.25
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|14:24
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|12:13
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|IONOS
|23.83
|-2.12%
