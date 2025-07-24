Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie

30.77
CHF
3.24
CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton nach Gesprächen mit Finanzchef Micael Jackstein von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers lägen unter den Konsensprognosen, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 29. Oktober. Er senkte zudem seine bereinigten Ebit-Erwartungen für 2025 und 2026 und liegt damit nach eigener Aussage nun noch deutlicher unter den Konsensprognosen als für das dritte Quartal./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 15:03 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27.34 € 		Abst. Kursziel*:
9.73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
27.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.09%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

