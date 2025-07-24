TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton nach Gesprächen mit Finanzchef Micael Jackstein von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers lägen unter den Konsensprognosen, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 29. Oktober. Er senkte zudem seine bereinigten Ebit-Erwartungen für 2025 und 2026 und liegt damit nach eigener Aussage nun noch deutlicher unter den Konsensprognosen als für das dritte Quartal./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27.34 €
|
Abst. Kursziel*:
9.73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
27.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.09%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
