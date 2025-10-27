Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

24.68
CHF
0.28
CHF
1.15 %
12:18:01
BRXC
27.10.2025 10:07:57

TRATON Market-Perform

TRATON
24.68 CHF 1.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Traton sei allerdings weniger von der US-Schwäche betroffen als Daimler Truck./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

