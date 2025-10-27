TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
24.68CHF
0.28CHF
1.15 %
12:18:01
BRXC
27.10.2025 10:07:57
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Traton sei allerdings weniger von der US-Schwäche betroffen als Daimler Truck./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
26.32 €
|
Abst. Kursziel*:
36.78%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
26.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.34%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
24.10.25