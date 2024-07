NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Lkw-Konzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis habe aber die Konsensschätzung verfehlt./edh/mis;