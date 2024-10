NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Portfoliotiefe und Wachstum des Energiekonzerns seien stark, würden aber auch mit einem Bewertungsaufschlag bezahlt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag./ag/tih;