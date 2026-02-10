Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 -0.1%  SPI 18’628 -0.3%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’871 -0.5%  Euro 0.9131 0.0%  EStoxx50 6’024 -0.4%  Gold 5’092 1.3%  Bitcoin 50’877 -3.8%  Dollar 0.7662 -0.2%  Öl 69.7 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Shopify öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
VW-Aktie leichter: Sechs Milliarden Cashflow - Prämienforderung bei Volkswagen
Ford-Aktie fester: US-Autobauer mit hohem Milliardenverlust
Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ukraine plant offenbar Wahlen und Referendum abzuhalten - Druck durch USA
Suche...
eToro entdecken

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

57.93
CHF
1.15
CHF
2.02 %
10:07:20
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.02.2026 10:40:20

TotalEnergies Overweight

TotalEnergies
57.93 CHF 2.02%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Auf diese dürfte der Markt leicht positiv reagieren, schrieb Lydia Rainforth am Mittwoch. Stark sei mit 116 Prozent das Verhältnis neuer Reserven im Verhältnis zur geförderten Menge an Energieträgern im vergangenen Jahr. Der Cashflow stehe zudem am Beginn eines mehrjährigen Wachstumspfads./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf TotalEnergies

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender TotalEnergies-Kurs >5
Fallender TotalEnergies-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
63.71 € 		Abst. Kursziel*:
22.43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
63.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.74%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergies

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:09 TotalEnergies Buy UBS AG
10:40 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
10:11 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen