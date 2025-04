NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Seine Prognose für den Nettogewinn des Ölkonzerns im ersten Quartal liege über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Montag vorliegenden Ausblick./edh/gl;