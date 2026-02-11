Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Buy

TotalEnergies
57.93 CHF 2.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Mark Wilson am Mittwoch. Während das Raffineriegeschäft deutlich besser als erwartet gelaufen sei, habe das Segment Marketing und Services die Konsensschätzung klar verfehlt./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63.70 € 		Abst. Kursziel*:
3.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.77%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

