11.02.2026 12:31:21
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
57.93 CHF 2.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Mark Wilson am Mittwoch. Während das Raffineriegeschäft deutlich besser als erwartet gelaufen sei, habe das Segment Marketing und Services die Konsensschätzung klar verfehlt./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
63.70 €
Abst. Kursziel*:
3.61%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
63.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.77%
Analyst Name::
Mark Wilson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse