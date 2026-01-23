thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
8.36CHF
0.15CHF
1.76 %
12:47:22
BRXC
23.01.2026 11:30:44
thyssenkrupp nucera Buy
thyssenkrupp nucera
8.36 CHF 1.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sieht den Umsatz des ersten Geschäftsquartals etwa 40 Prozent unter Vorjahresniveau. Kurzfristig dürfte sich der Trend beim Wasserstoffkonzern auch nicht bessern, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Februar./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
8.96 €
Abst. Kursziel*:
22.77%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
9.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.22%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse





