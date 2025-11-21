thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
thyssenkrupp nucera Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der schwache Ausblick bewege sich in die erwartete Richtung, dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine eigenen Erwartungen seien zudem noch nicht vorsichtig genug gewesen./mis/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
12.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
7.55 €
Abst. Kursziel*:
58.94%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
7.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
58.73%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-