thyssenkrupp nucera Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 hätten den Prognosen entsprochen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem aber verfüge der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte weiterhin über eine starke Bilanz. Die größte Herausforderung bleibe aber der begrenzte Auftragseingang im Bereich grüner Wasserstoff (gH2). Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die kommenden drei Geschäftsjahre./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.98 €
|
Abst. Kursziel*:
0.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.11%
|
Analyst Name::
James Carmichael
|
KGV*:
-
