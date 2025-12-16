Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001

8.32
CHF
-0.01
CHF
-0.07 %
08:43:24
BRXC
19.12.2025 07:50:13

thyssenkrupp nucera Hold

thyssenkrupp nucera
8.32 CHF -0.07%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 hätten den Prognosen entsprochen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem aber verfüge der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte weiterhin über eine starke Bilanz. Die größte Herausforderung bleibe aber der begrenzte Auftragseingang im Bereich grüner Wasserstoff (gH2). Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die kommenden drei Geschäftsjahre./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

