thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
8.48CHF
-0.02CHF
-0.25 %
17:29:03
BRXC
News + Analysen
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.09.2025 19:43:00
thyssenkrupp nucera Outperform
thyssenkrupp nucera
8.48 CHF -0.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Management habe einen attraktiven europäischen Markt für grünen Wasserstoff betont, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für Spanien und Schweden./rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
9.10 €
|
Abst. Kursziel*:
64.74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
9.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.67%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse