Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’031 -0.2%  SPI 17’891 -0.2%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’129 0.2%  Euro 0.9350 0.1%  EStoxx50 5’736 0.3%  Gold 4’318 0.4%  Bitcoin 68’943 -1.3%  Dollar 0.7979 0.3%  Öl 60.1 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018Swiss Re12688156Novo Nordisk129508879
Top News
Tron: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Binance Coin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Suche...
eToro entdecken

thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001

7.53
CHF
0.10
CHF
1.28 %
11:08:43
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.12.2025 09:19:38

thyssenkrupp nucera Outperform

thyssenkrupp nucera
7.53 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Der Auftragsausblick sei enorm breit, rangiere aber um den Konsens. Das untere Ende der avisierten Spanne hält Moody allerdings für ziemlich konservativ./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
8.00 € 		Abst. Kursziel*:
87.50%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
8.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
83.37%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?