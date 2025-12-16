thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
17.12.2025 09:19:38
thyssenkrupp nucera Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Der Auftragsausblick sei enorm breit, rangiere aber um den Konsens. Das untere Ende der avisierten Spanne hält Moody allerdings für ziemlich konservativ./rob/ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
8.00 €
|
Abst. Kursziel*:
87.50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
8.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83.37%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse