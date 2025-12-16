thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
thyssenkrupp nucera Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 11 Euro gesenkt. Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen./bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
8.63 €
Abst. Kursziel*:
27.54%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
8.64 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.31%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
