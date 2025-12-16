FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 11 Euro gesenkt. Der Spezialist für Elektrolyse und Chlor-Alkali-Produkte komme solide voran, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in positives Terrain gedreht. Das Geschäft mit sogenanntem grünen Wasserstoff scheine vor einer kurzfristigen Talsohle zu stehen. Dank der Kostenkontrolle und hoher Nettobarmittel dürfte das Unternehmen auch eine längere Schwächephase für Aufträge im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff durchstehen./bek/ajx;