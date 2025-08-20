|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
thyssenkrupp nucera Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein Bewertungsmodell für den Elektrolysespezialisten berücksichtige nun die jüngst veröffentlichten, weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen, schrieb James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus blieben die Herausforderungen durch den schwachen Auftragseingang. In einem herausfordernden Branchenumfeld brauche das Unternehmen neue Großaufträge, um seinen Auftragsbestand aufzustocken und die Konsensschätzungen für den Umsatz zu untermauern./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.06 €
|
Abst. Kursziel*:
10.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.86%
|
Analyst Name::
James Carmichael
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
18.08.25
|Schwacher Handel: SDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Ausblick: thyssenkrupp nucera legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|EQS-News: thyssenkrupp nucera Continues Stable Business Development in the Third Quarter (EQS Group)
|
13.08.25
|EQS-News: thyssenkrupp nucera mit weiterhin stabiler Geschäftsentwicklung im dritten Quartal (EQS Group)
|
11.08.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)