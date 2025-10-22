thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
thyssenkrupp nucera Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera beim unveränderten Kursziel von 12 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der starken Kurserholung hätten die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten kaum noch Spielraum, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Beim "grünen Wasserstoff" laufe man den Erwartungen wegen aufgeschobener Auftragsentscheidungen hinterher. Er stampfte seine Umsatzschätzung für 2025/26 hier um rund 30 Prozent ein./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
