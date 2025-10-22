Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'577 -0.4%  SPI 17'300 -0.4%  Dow 46'925 0.5%  DAX 24'267 -0.3%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 5'658 -0.5%  Gold 4'087 -0.9%  Bitcoin 86'190 -0.4%  Dollar 0.7961 0.0%  Öl 62.4 1.3% 
thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001

9.12
CHF
-0.68
CHF
-6.98 %
10:49:37
BRXC
22.10.2025 08:44:00

thyssenkrupp nucera Hold

thyssenkrupp nucera
9.12 CHF -6.98%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera beim unveränderten Kursziel von 12 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der starken Kurserholung hätten die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten kaum noch Spielraum, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Beim "grünen Wasserstoff" laufe man den Erwartungen wegen aufgeschobener Auftragsentscheidungen hinterher. Er stampfte seine Umsatzschätzung für 2025/26 hier um rund 30 Prozent ein./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
12.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10.67 € 		Abst. Kursziel*:
12.46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.85%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse