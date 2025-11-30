thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
thyssenkrupp Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Stahlhersteller in der EU dürften 2026 von politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Billigimporten, der Förderung der heimischen Produktion sowie von Auslastungsraten und der Stützung der Preise profitieren, schrieben die Analysten um Cole Hathorn in einem Branchenausblick vom Montag. Angesichts der Erholungsrally 2025 hänge eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung aber von steigenden operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ab. Der für Thyssenkrupp zuständige Analyst Tommaso Castello favorisiert im Baustahlbereich SSAB und unter den Edelstahlherstellern Acerinox./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.00 €
|
Abst. Kursziel*:
22.20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.77%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
