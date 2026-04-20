Tesla 308.53 CHF -0.79% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 300 auf 350 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal dürfte unter Beweis stellen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei Tesla inzwischen auseinander gedriftet seien, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die mittelfristigen Triebfedern bewegten sich im Schneckentempo./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.