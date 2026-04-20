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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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20.04.2026 08:29:47

Tesla Hold

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 300 auf 350 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal dürfte unter Beweis stellen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei Tesla inzwischen auseinander gedriftet seien, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die mittelfristigen Triebfedern bewegten sich im Schneckentempo./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Hold
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 350.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 400.62 		Abst. Kursziel*:
-12.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 401.00 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.72%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
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08:29 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 Tesla Neutral UBS AG
09.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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