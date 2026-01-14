Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
352.71CHF
0.88CHF
0.25 %
10:21:26
BRXC
15.01.2026 08:30:48
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle autonome Fahrdienste nicht mehr als Einmalzahlung ermöglichen und in ein Abomodell verwandeln, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag. Diese Veränderung dürfte sich seiner Einschätzung nach positiv auf die Margen auswirken./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Tesla
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 350.00
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
$ 439.20
Abst. Kursziel*:
-20.31%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
$ 439.02
Abst. Kursziel aktuell:
-20.28%
Analyst Name::
Dan Levy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
