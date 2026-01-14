Tesla 352.79 CHF 0.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle autonome Fahrdienste nicht mehr als Einmalzahlung ermöglichen und in ein Abomodell verwandeln, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag. Diese Veränderung dürfte sich seiner Einschätzung nach positiv auf die Margen auswirken./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.