TeamViewer Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem soliden Wachstum im Kerngeschäft des Spezialisten für Fernwartungs-Software stehe eine deutlich schwächere Entwicklung bei der übernommenen 1E gegenüber, schrieb Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Hold
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6.63 € 		Abst. Kursziel*:
13.12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.21%
Analyst Name::
Gianmarco Conti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:01 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 TeamViewer Halten DZ BANK
22.10.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
