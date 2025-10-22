TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
6.02CHF
-0.12CHF
-1.89 %
10:58:35
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 10:01:41
TeamViewer Hold
TeamViewer
6.02 CHF -1.89%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem soliden Wachstum im Kerngeschäft des Spezialisten für Fernwartungs-Software stehe eine deutlich schwächere Entwicklung bei der übernommenen 1E gegenüber, schrieb Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.63 €
|
Abst. Kursziel*:
13.12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.21%
|
Analyst Name::
Gianmarco Conti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TeamViewer
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
22.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Teamviewer senkt Ausblick - Zukauf 1E unter den Erwartungen (AWP)
Analysen zu TeamViewer
|10:01
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|06.05.25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|6.11
|-0.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|10:05
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|10:05
|
Warburg Research
Fraport Hold
|10:04
|
Warburg Research
SFC Energy Buy
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Beiersdorf Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight