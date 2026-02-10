Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.02.2026 11:15:31

TeamViewer Hold

TeamViewer
5.09 CHF 0.87%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach finalen Zahlen für 2025 von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den zuvor veröffentlichten Eckdaten, schrieb Gianmarco Conti in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Software-Anbieters auf das laufende Jahr sei etwas zurückhaltender als erwartet./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Hold
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5.60 € 		Abst. Kursziel*:
16.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.54%
Analyst Name::
Gianmarco Conti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TeamViewer

Analysen zu TeamViewer

11:15 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
07:39 TeamViewer Overweight Barclays Capital
10.02.26 TeamViewer Halten DZ BANK
10.02.26 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
