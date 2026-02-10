TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
5.00CHF
0.02CHF
0.40 %
11:43:19
SWX
11.02.2026 11:15:31
TeamViewer Hold
TeamViewer
5.09 CHF 0.87%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach finalen Zahlen für 2025 von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den zuvor veröffentlichten Eckdaten, schrieb Gianmarco Conti in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Software-Anbieters auf das laufende Jahr sei etwas zurückhaltender als erwartet./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.60 €
|
Abst. Kursziel*:
16.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.54%
|
Analyst Name::
Gianmarco Conti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TeamViewer
|11:15
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|07:39
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
