TeamViewer Aktie

4.98
CHF
-0.32
CHF
-6.04 %
09:58:31
SWX
10.02.2026

TeamViewer Overweight

TeamViewer
4.99 CHF -7.81%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Software-Unternehmens auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Alice Jennings am Dienstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.50 € 		Abst. Kursziel*:
54.55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.41%
Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

