TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
4.98CHF
-0.32CHF
-6.04 %
09:58:31
SWX
10.02.2026 08:57:49
TeamViewer Overweight
TeamViewer
4.99 CHF -7.81%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Software-Unternehmens auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Alice Jennings am Dienstag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.50 €
|
Abst. Kursziel*:
54.55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.41%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TeamViewer
Analysen zu TeamViewer
|08:57
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|5.15
|-2.83%
