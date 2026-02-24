TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
4.14CHF
0.04CHF
0.98 %
09:03:49
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.02.2026 06:49:25
TeamViewer Neutral
TeamViewer
4.14 CHF -1.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 6,50 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Montagabend an die Resultate des vierten Quartals 2025 an. Das Wachstum des Spezialisten für Fernwartungssoftware habe sich abgeschwächt./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.59 €
|
Abst. Kursziel*:
9.03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.03%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TeamViewer
|
09:00
|EQS-News: TeamViewer Appoints Tim Koubek as President of the Americas to Accelerate Enterprise Growth (EQS Group)
|
09:00
|EQS-News: TeamViewer stärkt Enterprise-Geschäft mit Tim Koubek als President Americas (EQS Group)
|
23.02.26
|XETRA-Handel MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
23.02.26