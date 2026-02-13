Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.02.2026 08:09:21

TeamViewer Market-Perform

TeamViewer
4.44 CHF -3.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Teamviewer mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. TeamViewer sehen sie innerhalb der Softwarebranche überdurchschnittlich hohem KI-Druck ausgesetzt, wie sie am Dienstag schrieben. Vor allem der traditionelle, personalintensive Fernsupport sei betroffen und auch die IT-Ticketing-Workflows, da Automatisierung den Bedarf an diesen Dienstleistungen erheblich reduzieren könne./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Market-Perform
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
4.91 € 		Abst. Kursziel*:
124.03%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
4.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
131.97%
Analyst Name::
Aleksander Peterc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TeamViewer

Analysen zu TeamViewer

08:09 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
10.02.26 TeamViewer Halten DZ BANK
10.02.26 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
