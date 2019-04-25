TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
23.88CHF
0.38CHF
1.62 %
25.04.2019
SWX
24.10.2025 11:16:21
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
14.50 CHF 4.42%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18,80 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Stippig rechnet mit höheren Kosten, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das dritte Quartal schrieb./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
18.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.23 €
|
Abst. Kursziel*:
21.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.68%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
