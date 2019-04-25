Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

23.88
CHF
0.38
CHF
1.62 %
25.04.2019
SWX
TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18,80 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Stippig rechnet mit höheren Kosten, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das dritte Quartal schrieb./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
18.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.23 € 		Abst. Kursziel*:
21.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.68%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

