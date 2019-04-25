Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’530 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’695 -0.1%  DAX 24’344 -0.1%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’622 -0.1%  Gold 3’952 -0.2%  Bitcoin 98’936 -0.3%  Dollar 0.7977 0.3%  Öl 65.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Swatch-Aktie unter Druck: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit
Nordex sichert Turbinenaufträge für 126 MW - Aktie steigt
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Suche...
Plus500 Depot

TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

23.88
CHF
0.38
CHF
1.62 %
25.04.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 09:36:48

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
14.50 CHF 4.42%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach dem Kauf eines Immobilienportfolios in Polen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Akquisition passe gut zum restlichen Portfolio und dürfte das Gewinnwachstum des Immobilienkonzerns ab dem kommenden Jahr beschleunigen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14.38 € 		Abst. Kursziel*:
39.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.47%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:36 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 TAG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
08.09.25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 TAG Immobilien Add Baader Bank
29.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen