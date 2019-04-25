TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
23.88CHF
0.38CHF
1.62 %
25.04.2019
SWX
07.10.2025 09:36:48
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
14.50 CHF 4.42%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach dem Kauf eines Immobilienportfolios in Polen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Akquisition passe gut zum restlichen Portfolio und dürfte das Gewinnwachstum des Immobilienkonzerns ab dem kommenden Jahr beschleunigen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
14.38 €
Abst. Kursziel*:
39.08%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
14.34 €
Abst. Kursziel aktuell:
39.47%
Analyst Name::
Kai Klose
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
02.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
02.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
02.10.25
|MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
02.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
30.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der TAG Immobilien-Aktie ein (finanzen.net)
30.09.25
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
25.09.25
|MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
18.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|09:36
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|08.09.25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|29.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
