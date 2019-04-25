Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

23.88
CHF
0.38
CHF
1.62 %
25.04.2019
SWX
TAG Immobilien Add

TAG Immobilien
13.89 CHF -2.84%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für TAG Immobilien von 14 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Dank des Zukaufs von 5.300 Wohnungen in Polen beschleunige der Immobilienkonzern seine Expansion auf dem dortigen Markt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für 2026./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 13:27 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Add
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
15.29 € 		Abst. Kursziel*:
17.72%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
15.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.13%
Analyst Name::
Andre Remke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

