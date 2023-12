ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für T-Mobile US in einem Ausblick auf das vierte Quartal von 180 auf 186 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst John Hodulik rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit "gesunden Ergebnissen" der US-Telekombranche. Die solide Entwicklung von T-Mobile US sollte sich fortsetzen. Das Kursziel der Telekom-Tochter macht er fortan komplett an seinen Erwartungen für 2025 fest./tih/ck;