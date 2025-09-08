T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
T-Mobile US Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 270 US-Dollar belassen. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Mobilfunkers basiere auf der im laufenden Jahr durchwachsenen Kursentwicklung sowie auf soliden operativen Trends, schrieb Jonathan Atkin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom kurzfristig ein stärkeres Kundenwachstum als die US-Wettbewerber verzeichnen und mittelfristig Wert aus der Übernahme von USM schöpfen wird./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 270.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 225.06
|
Abst. Kursziel*:
19.97%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 225.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
|
Analyst Name::
Jonathan Atkin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
13.10.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
13.10.25
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagabend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: So performt der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.10.25
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Montagnachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende deutlich ab (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
09.10.25
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: T-Mobile US zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu T-Mobile US
|07:26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|202.08
|-6.58%
