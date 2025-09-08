Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
T-Mobile US Aktie

202.08
CHF
-14.24
CHF
-6.58 %
08.09.2025
BRXC
T-Mobile US Outperform

T-Mobile US
202.08 CHF -6.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 270 US-Dollar belassen. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Mobilfunkers basiere auf der im laufenden Jahr durchwachsenen Kursentwicklung sowie auf soliden operativen Trends, schrieb Jonathan Atkin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom kurzfristig ein stärkeres Kundenwachstum als die US-Wettbewerber verzeichnen und mittelfristig Wert aus der Übernahme von USM schöpfen wird./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 270.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 225.06 		Abst. Kursziel*:
19.97%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 225.04 		Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
Analyst Name::
Jonathan Atkin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu T-Mobile US

Analysen zu T-Mobile US

07:26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
30.09.25 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
