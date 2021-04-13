Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie

124.95
CHF
46.95
CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
13.11.2025 19:45:12

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
18.46 CHF 10.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 34 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von den Quartalszahlen und den Aussagen des Essenslieferdienstes in einer Telefonkonferenz ermutigt. Zwar dürften die Erwartungen wegen im kommenden Jahr hoch angesetzter Investitionen sinken. Insbesondere die Entwicklungen in der MENA-Region und in Korea schienen aber besser zu sein als vom Markt befürchtet. Er setzt darauf, dass das aktuelle Bewertungsniveau das Interesse strategischer Investoren weckt./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

