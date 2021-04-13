Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 34 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von den Quartalszahlen und den Aussagen des Essenslieferdienstes in einer Telefonkonferenz ermutigt. Zwar dürften die Erwartungen wegen im kommenden Jahr hoch angesetzter Investitionen sinken. Insbesondere die Entwicklungen in der MENA-Region und in Korea schienen aber besser zu sein als vom Markt befürchtet. Er setzt darauf, dass das aktuelle Bewertungsniveau das Interesse strategischer Investoren weckt./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18.19 €
|
Abst. Kursziel*:
70.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.42%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
17:58
|XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14:27
|Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts - Aktie legt zu (AWP)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:24