Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
95.02CHF
-1.76CHF
-1.82 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.09.2025 13:38:33
Symrise Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef des Aromenherstellers, Olaf Klinger, habe sich kurzfristig vorsichtig gezeigt im aktuellen Wirtschaftsumfeld, schrieb Fulvio Cazzol nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Mittelfristig habe er allerdings Zuversicht ausgestrahlt./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73.50 €
|
Abst. Kursziel*:
26.53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
72.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.50%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|13:38
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|95.02
|-1.82%
