ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das organische Wachstum sei nur halb so stark wie vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zudem monierte er den eingetrübten Jahresausblick des Aromenherstellers./rob/edh/mis;