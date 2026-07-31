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03.08.2026 11:25:56

AXA Buy

AXA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 77,10 auf 77,00 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die geschäftlichen Zielvorgaben des Versicherers habe er seine Schätzungen leicht gekappt, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun rücke der Strategietag am 15. September in den Fokus und damit die neuen Wachstumsziele./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.65 € 		Abst. Kursziel*:
72.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
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11:25 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 AXA Halten DZ BANK
31.07.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
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