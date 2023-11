NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Angesichts eines schwachen Werbeumfeldes habe der Außenwerbespezialist ein überraschend starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Ziele angehoben worden, während andere in der Branche sich abmühten./ck/gl;