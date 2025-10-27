Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
35.81CHF
-1.18CHF
-3.20 %
12:44:59
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2025 10:48:39
Ströer SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 67 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen am Dienstag an die aktualisierten Jahresziele des Werbekonzerns an. Er erinnerte aber auch an die zuletzt aufgehellten Ifo-Daten./rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.70 €
|
Abst. Kursziel*:
62.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.37%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start fester (finanzen.ch)
|
16.10.25
|MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
14.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|10:48
|Ströer Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Ströer Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Ströer Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|35.78
|-3.28%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|10:54
|
UBS AG
Iberdrola Buy
|10:54
|
UBS AG
BNP Paribas Neutral
|10:49
|
UBS AG
Danone Buy
|10:48
|
UBS AG
Ströer Buy
|10:47
|
UBS AG
HSBC Holdings Neutral
|10:47
|
UBS AG
Air Liquide Buy