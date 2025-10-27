Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ströer Aktie

35.81
CHF
-1.18
CHF
-3.20 %
12:44:59
BRXC
28.10.2025

Ströer SECo Buy

Ströer
35.81 CHF -3.20%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 67 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen am Dienstag an die aktualisierten Jahresziele des Werbekonzerns an. Er erinnerte aber auch an die zuletzt aufgehellten Ifo-Daten./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.70 € 		Abst. Kursziel*:
62.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.37%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

