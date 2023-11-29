Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ströer Aktie

51.12
CHF
11.09
CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
03.10.2025 07:53:54

Ströer SECo Buy

Ströer
51.12 CHF 27.71%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Schwäche nach der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei die Investmentstory intakt, schrieb Anna Patrice in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie verwies darauf, dass sich die Aktie nahe ihres Zehnjahrestiefs befinde und ein Aufwärtspotenzial von mehr als 80 Prozent biete./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
69.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.05 € 		Abst. Kursziel*:
86.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86.99%
Analyst Name::
Anna Patrice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:53 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
22.09.25 Ströer Equal Weight Barclays Capital
22.09.25 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen
