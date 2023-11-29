Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
29.11.2023
03.10.2025 07:53:54
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Schwäche nach der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei die Investmentstory intakt, schrieb Anna Patrice in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie verwies darauf, dass sich die Aktie nahe ihres Zehnjahrestiefs befinde und ein Aufwärtspotenzial von mehr als 80 Prozent biete./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.05 €
|
Abst. Kursziel*:
86.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86.99%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|07:53
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|51.12
|27.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ams-OSRAM Buy
|07:54
|
UBS AG
Siltronic Neutral
|07:54
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy
|07:53
|
UBS AG
SUSS MicroTec Neutral
|07:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|07:52
|
UBS AG
Infineon Buy
|07:52
|
UBS AG
ASML NV Buy