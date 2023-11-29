Ströer 51.12 CHF 27.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei unerwartet erfolgt, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der Marktanteilsgewinne des Unternehmens stellten Kursrückschläge aber eine Kaufgelegenheit dar./rob/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



