Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12CHF
11.09CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
19.09.2025 11:05:18
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei unerwartet erfolgt, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der Marktanteilsgewinne des Unternehmens stellten Kursrückschläge aber eine Kaufgelegenheit dar./rob/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.00 €
|
Abst. Kursziel*:
87.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
85.99%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
12:26
|XETRA-Handel MDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10:54
|Werbevermarkter Ströer senkt Jahresprognose - Aktie verliert (AWP)
|
08:10
|Ströer senkt Prognose: Aktie knickt ein (Dow Jones)
|
18.09.25