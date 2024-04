FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Diagnostikspezialisten sei so schlecht wie befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Jan Koch in einem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/ag;