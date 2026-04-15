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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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15.04.2026 09:38:32

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 32 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die europäische Hardwarebranche von prallen Auftragsbüchern. Die Branche profitiere wohl auch weiterhin von der KI-Begeisterung, schrieb er./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.37 € 		Abst. Kursziel*:
18.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.93%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
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01.04.26 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
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