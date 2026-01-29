Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

22.13
CHF
-0.75
CHF
-3.28 %
14:04:37
BRXC
29.01.2026 12:48:45

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
22.13 CHF -3.28%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chiphersteller habe erstmals seit zwei Jahren die Erwartungen übertroffen, lobte Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.49 € 		Abst. Kursziel*:
17.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.97%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

12:48 STMicroelectronics Buy UBS AG
08:53 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
23.01.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
