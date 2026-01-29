STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
22.13CHF
-0.75CHF
-3.28 %
14:04:37
BRXC
29.01.2026 12:48:45
STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics
22.13 CHF -3.28%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chiphersteller habe erstmals seit zwei Jahren die Erwartungen übertroffen, lobte Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.49 €
|
Abst. Kursziel*:
17.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.97%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|12:48
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
