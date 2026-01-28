STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Bruttomarge und mehr noch der Umsatz des Chipherstellers lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Obendrein falle der Ausblick auf das laufende Quartal besser aus als saisonal üblich. Darüber zeitlich hinausgehende Aussagen gebe es noch nicht. STMicro dürfte aber von frühen Erholungssignalen aus der Autobranche profitieren, wenngleich diese durch die Schwäche im Fahrzeugsektor etwas konterkariert würden./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
