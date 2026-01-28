NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Bruttomarge und mehr noch der Umsatz des Chipherstellers lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Obendrein falle der Ausblick auf das laufende Quartal besser aus als saisonal üblich. Darüber zeitlich hinausgehende Aussagen gebe es noch nicht. STMicro dürfte aber von frühen Erholungssignalen aus der Autobranche profitieren, wenngleich diese durch die Schwäche im Fahrzeugsektor etwas konterkariert würden./rob/gl/ck;