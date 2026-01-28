Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'075 0.4%  SPI 18'085 0.3%  Dow 49'016 0.0%  DAX 24'554 -1.1%  Euro 0.9181 -0.1%  EStoxx50 5'954 0.4%  Gold 5'511 1.8%  Bitcoin 67'395 -1.4%  Dollar 0.7675 -0.1%  Öl 70.3 2.3% 
Suche...

STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

23.43
CHF
0.55
CHF
2.39 %
11:06:07
BRXC
29.01.2026 08:53:01

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
23.43 CHF 2.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Bruttomarge und mehr noch der Umsatz des Chipherstellers lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Obendrein falle der Ausblick auf das laufende Quartal besser aus als saisonal üblich. Darüber zeitlich hinausgehende Aussagen gebe es noch nicht. STMicro dürfte aber von frühen Erholungssignalen aus der Autobranche profitieren, wenngleich diese durch die Schwäche im Fahrzeugsektor etwas konterkariert würden./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.94 € 		Abst. Kursziel*:
11.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.56%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

08:53 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
23.01.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
mehr Analysen
