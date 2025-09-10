STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
20.89CHF
-0.57CHF
-2.66 %
10.09.2025
24.10.2025 07:36:33
STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics
20.89 CHF -2.66%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen einer langsameren Erholung als erwartet sowie steigender Investitionen habe sie ihre Schätzungen für den Halbleiterkonzern gesenkt, schrieb Tammy Qiu am Donnerstagabend in einem Rückblick auf die jüngsten Quartalszahlen./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.99 €
|
Abst. Kursziel*:
18.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.49%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
